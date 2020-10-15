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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил министра культуры за внимание к Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову за внимание к Псковской области. Об этом сообщается в Instagram главы региона.

«Искренне благодарен Ольге Борисовне за внимание и расположение к нашей области и включенность в развитие культуры нашего региона», - выразил благодарность губернатор.

14 октября министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова по приглашению Михаила Ведерникова посетила Псковскую область с рабочим визитом.

Повестка дня включала в себя целый список культурных мероприятий, и началась ознакомительная программа с возложения цветов к памятнику Саввы Ямщикова совместно с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андреем Турчаком. Там же Любимова осмотрела Покровскую башню, обсудили планы по ее реконструкции.

После делегация во главе с министром культуры посетила отреставрированную Варлаамовскую башню, где были проведены масштабные работы по реконструкции в рамках проекта Минкультуры и Всемирного банка.

«Наряду с объектами культуры Ольга Борисовна положительно отметила пилотный проект региона по созданию автоклуба на базе автобуса ПАЗ, и обновленную областную научную библиотеку», - упомянул Ведерников.  

Кроме этого, Любимова приняла участие в открытии выставки «Собор церковного искусства Пскова» в отреставрированном Дворе Постникова. Идея ее создания и воплощение стало возможным благодаря поддержке и благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

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