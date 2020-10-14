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Общество

Отреставрированную Варлаамовскую башню в Пскове посетила министр культуры России

Министр культуры России Ольга Любимова в рамках рабочего визита в Псковскую область посетила объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль крепостных сооружений Окольного города: Варлаамовский угол».

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, министр культуры прибыла с рабочим визитом в регион по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Михаил Ведерников и директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев провели для министра экскурсию по объекту и рассказали о его реставрации.

Ольга Любимова оценила со смотровой площадки обновленные после реконструкции Высокую и Плоскую башни, прошла по крепостной стене и посетила Варлаамовскую башню.

Министру также продемонстрировали в работе подъемник, при помощи которого можно подняться на стену на инвалидной коляске.

О том, как в условиях коронавируса проходят экскурсии в отреставрированных Варлаамовской и Высокой башнях Псковского кремля, читайте здесь.

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