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Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове

Фото ПАИ.

Министр культуры Российской Федерации  Ольга Любимова, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак из аэропорта отправились к памятнику реставратору, историку искусства Савве Ямщикову в Пскове. Делегация возложила цветы. 

«Народное» открытие памятника  реставратору  Савве Ямщикову состоялось в день его  рождения, 8 октября. Почтить память Саввы Ямщикова приехала большая делегация из Москвы, Санкт-Петербурга, в числе гостей были жена реставратора Валентина Ганибалова, народный артист РФ Николай Бурляев.

Фоторепортаж со  встречи 8 октября можно посмотреть здесь>>>.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с рабочим визитом находится  министр культуры Ольга Любимова, она приехала в регион по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 

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