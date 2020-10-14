Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове

10:16, 14 октября 2020, ПАИ

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак из аэропорта отправились к памятнику реставратору, историку искусства Савве Ямщикову в Пскове. Делегация возложила цветы.

«Народное» открытие памятника реставратору Савве Ямщикову состоялось в день его рождения, 8 октября. Почтить память Саввы Ямщикова приехала большая делегация из Москвы, Санкт-Петербурга, в числе гостей были жена реставратора Валентина Ганибалова, народный артист РФ Николай Бурляев.

Фоторепортаж со встречи 8 октября можно посмотреть здесь>>>.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с рабочим визитом находится министр культуры Ольга Любимова, она приехала в регион по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.