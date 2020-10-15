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Общество

Юрий Лоза намерен подать в суд на исполнившую его песню в шоу «Голос» псковичку

Певец Юрий Лоза намерен подать в суд на исполнившую его песню в шоу «Голос» псковичку Алину Виардо и на Первый канал, в эфире которого выходит программа. Об этом пишет РИА Новости.

На «слепых прослушиваниях» 26-летняя Виардо спела кавер-версию песни «Плот», однако никто из членов жюри к ней не повернулся. Лоза недоволен, что песня прозвучала без его разрешения.

Алина Виардо. Фото из соцсетей

«Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена», - сказал Лоза.

Юрий Лоза. Фото РИА Новости

По его словам, участница «хотела петь то, что ей подходит, но авторы программы настояли и впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни».

 

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