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Общество

Ученые выявили новую опасность COVID-19

Ученые выявили новую опасность COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал medRxiv.

Бразильские ученые обнаружили способность коронавирусной инфекции вызывать изменения в мозге, которые могут привести к проявлениям шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом вирус может вызывать подобные явления не только у пациентов с осложнениями COVID-19, но и у больных с легкой формой заболевания.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 38,7 млн человек, свыше 29,1 – выздоровело, более 1 млн – умерло.

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