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Общество

Выставка документов «Без срока давности» открылась в Псковском районе

Фото: Instagram Госархива Псковской области

Экспозиция выставки документов «Без срока давности», рассказывающая о зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории современной Псковской области, отправилась в районы, сообщает Государственный архив Псковской области в своем Instagram.

Одним из первых 14 октября выставку принял Псковский район. Экспозицию смонтировали в Доме культуры поселка имени Кирова Краснопрудской волости.
 

Фото: Instagram Госархива Псковской области

Сотрудники Государственного архива Псковской области передали главе Краснопрудской волости Александру Васильеву копии документов о злодеяниях захватчиков в деревнях Ланева Гора и Добровитки, сведения о разминировании и сборе трофеев, данные на май 1944 года о количестве деревень, школ, населения до оккупации и на момент освобождения.
 

Фото: Instagram Госархива Псковской области

В сообщении отмечается, что 14 октября день начался с открытия «Поля памяти» в деревне Корзули, посещения памятника погибшим мирным жителям от рук карателей в деревне Ланева Гора.

Напомним, 27 июня Государственный архив Псковской области выпустил сборник архивных материалов «Без срока давности» о судьбах тысяч жителей Советского Союза, посвященный 75-летию Победы и проекту «Без срока давности». Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

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