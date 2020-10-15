Тотальный диктант в Пскове пройдет на двух площадках

16:22, 15 октября 2020, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в акции «Тотальный диктант - 2020», которая состоится 17 октября. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, написать диктант желающие смогут на двух площадках: в Псковской областной универсальной научной библиотеке и проектном офисе «Команда 2018». В этом году основной темой тотального диктанта станет космос.

Диктовать текст участникам акции на первой площадке будет заслуженный артист России Ян Осин, на второй — уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Диктант начнется в 14:00, организаторы просят участников прибыть на площадки к 13:30.

Кроме того, псковичам предлагается принять участие в акции в формате #пишемдома. Он подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов или проверить самостоятельно. Где получить ручку и бланк, можно узнать здесь.

Регистрация для участников офлайн-площадок и онлайн-диктанта открыта на сайте акции «Тотальный диктант».

Еще одним нововведением в этом году станет проведение семнадцатичасового онлайн-марафона, который объединит внутри себя трансляции для всех часовых зон, лекции экспертов в области филологии, общение с гостями, включения из разных точек мира с приветствиями участникам диктанта, а также спектакль, посвященный главной теме диктанта этого года ― космосу. Трансляция начнется 17 октября в 7:30 по московскому времени и завершится 18 октября в 00:30 по московскому времени.