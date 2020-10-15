В Великих Луках исчезли стаи бездомных собак

16:30, 15 октября 2020, ПАИ

На сегодняшний момент стай бездомных собак в Великих Луках нет. Это результат массовых стерилизаций, которые проводят сотрудники приюта для бездомных животных «Милый» во главе с руководителем, председателем совета Псковской региональной общественной организации «Общество защиты животных» Татьяной Тимофеевой. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Когда работа приюта только начиналась в 2005 году, рассказала зоозащитница, бездомных дворняг на улицах города было намного больше и стояла огромная очередь на стерилизацию. Сегодня по Великим Лукам бегают в основном питомцы-отказники и хозяйские собаки, находящиеся на свободном выгуле.

В целом, проблема с бездомными животными в Великих Луках стоит сейчас не так остро, как в других городах. Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, свободных мест в приюте нет. Это, как считает Татьяна Тимофеева, результат безответственного отношения людей к содержанию животных и отсутствие обязательного чипирования хозяйских собак.

«Если бы у животного была индивидуальная идентификация, мы бы узнали, кто его хозяин. Нередко сталкиваемся с ситуацией, когда владельцы отказываются от своих питомцев либо выпускают их на свободный выгул, особенно часто так поступают жители частного сектора», - сказала руководитель организации.

Сейчас ведется много работы по стерилизации кошек. Еще в 2008 году приют заключил договор с двумя организациями: ветеринарной станцией ГБУ на улице Холмской и клиникой Великолукской сельскохозяйственной академии. Позднее стерилизационный пункт был оборудован в здании приюта. В 2018 году организация ПРОО «Общество защиты животных» выиграла президентский грант, благодаря которому на территории приюта появился ветеринарный модуль и стерилизация животных стала проводиться в отдельном помещении.

С 1 января этого года в приюте стерилизовано 67 собак и 350 кошек. Помощь в проведении операций оказывают студенты-практиканты. Учащийся 3 курса ВГСХА Кирилл Михайлов с детства мечтал стать ветеринаром.

«Я узнал об этом приюте на первом курсе от волонтерского отряда «Котопес». Меня это привлекло, так как вся моя жизнь связана с животными. Сначала я просто помогал приюту: выгуливал собак, убирал вольеры. Сейчас помогаю доктору в операционные дни, люблю это дело и свою будущую работу», — признался Кирилл.

ПРОО «ОЗЖ», имея статус юридического лица, принимает участие в конкурсе на бюджетные средства, выделенные для работы с животными, в приюте имеются оплачиваемые ставки сотрудников. Помогают приюту и неравнодушные граждане. «Люди откликаются, переводят пожертвования на карту приюта для лечения больных и травмированных животных, на содержание возрастных животных и инвалидов», — отметила Татьяна Тимофеева.

В конце встречи зоозащитница обратилась к великолучанам: «Не выпускайте собак на самовольный выгул, из-за этого к нам поступает большое количество травмированных животных. Многие «хвостики» выпадают из окон и незастекленных балконов домов. Помните, что домашние кошки не способны выжить на улице, они теряются и погибают.

Питомцы – верные, преданные и любящие до конца, они расценивают как предательство, когда оказываются никому не нужными. Лучше хорошо подумайте, прежде чем заводить себе домашнее животное!»