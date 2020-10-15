Школьники Пскова отправятся на досрочные каникулы с 19 октября

20:28, 15 октября 2020, ПАИ

Ученики всех школ Пскова отправятся на досрочные каникулы с 19 октября. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24».

«Школы Пскова с понедельника уходят на осенние каникулы, сделают они это раньше на неделю, и осенние каникулы продлятся вместо одной недели две», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что данное решение не касается других муниципальных образований региона, кроме Пскова.

Михаил Ведерников также отметил, что в настоящий момент в Псковской области 37 классов ушли на дистанционное обучение, из них 28 классов – из школ Пскова.