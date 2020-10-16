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Общество

На 68% увеличился спрос на путешествия по России за день

Фото с сайта pixabay.com.

Спрос россиян на путевки по России увеличился на 68%. Таковы итоги первого дня акции кешбека, передают «Известия» со ссылкой на  пресс-службу Национального туроператора АЛЕАН.

Наиболее популярными направлениями для покупки путешествия с кэшбэком 15 октября стали Сочи - им отдали предпочтение 40% путешественников.

Кавказские Минеральные Воды и Крым также вошли в список лидеров. 

«Около 40% бронирований пришлось на оставшиеся даты октября и ноябрь. Новогодние праздники и рождественские каникулы предпочли около 7% туристов», - рассказали в компании.

Ранее ПАИ сообщало о возобновлении продажи туров с кешбэком. 

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