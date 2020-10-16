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Общество

Назван способ победить коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательно победить коронавирус поможет только массовая вакцинация. Об этом пишет газета «Известия».

Собянин надеется, что в конце октября – первых числах ноября начнут поставлять «более-менее» большие партии вакцины, а в конце года — партии для массовой вакцинации. «И это будет выходом, окончательной победой над пандемией», - сказал мэр столицы в интервью ТАСС.

Градоначальник уверен, что Москва в ближайшие недели сможет выдержать ситуацию с распространением COVID-19, но важно, чтобы она стабилизировалась. Собянин подчеркнул, что на данный момент в больницах «есть достаточно много резервных мощностей», а плановая медицина оказывается в полном объеме.

«Для нас важно различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции. Если все эти меры сработают, и мы их будем выполнять так, как мы не только предлагаем, но и предписываем, тогда у нас есть шанс стабилизировать и не трогать экономику, что для нас критически важно. Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и так далее будет очень трудно пережить», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 октября в мире зарегистрировано 39 176 103 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Жертвами коронавируса стали 1 102 946 человек. Количество выздоровевших – 29 379 089. Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 354 163 человека, 1 048 097 – выздоровело, 23 491 – умер. В Псковской области выявлено 6 273 случая заражения коронавирусом, выздоровел 4 301 пациент, умерло – 67.

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