Пять жителей Псковской области стали региональными победителями «Диктанта Победы»
Региональными победителями «Диктанта Победы» стали пять жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Лучшими знатоками истории Великой Отечественной войны на региональном уровне стали ученицы СП «Гимназия имени А. Д. Петрова» МБОУ «Опочецкий центр образования» Полина Нагорная и Дарья Иванова, директор школы Галина Строганова, учитель русского языка и литературы Татьяна Поваренкина, главный бухгалтер Ольга Примерова из Псковского района.
Победители регионального этапа «Диктанта Победы» в ближайшее время будут награждены дипломами и призами.
Напомним, всего порядка двух тысяч жителей Псковской области приняли участие в патриотической акции «Диктант Победы».