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Общество

Пять жителей Псковской области стали региональными победителями «Диктанта Победы»

Региональными победителями «Диктанта Победы» стали пять жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Лучшими знатоками истории Великой Отечественной войны на региональном уровне стали ученицы СП «Гимназия имени А. Д. Петрова» МБОУ «Опочецкий центр образования» Полина Нагорная и Дарья Иванова, директор школы Галина Строганова, учитель русского языка и литературы Татьяна Поваренкина, главный бухгалтер Ольга Примерова из Псковского района.

Победители регионального этапа «Диктанта Победы» в ближайшее время будут награждены дипломами и призами.

Напомним, всего порядка двух тысяч жителей Псковской области приняли участие в патриотической акции «Диктант Победы».

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