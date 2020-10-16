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Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП в Печорском районе

  • Виновник вчерашнего ДТП в Печорском районе задержан
    Фото: Печорская правда
  • Виновник вчерашнего ДТП в Печорском районе задержан
    Фото: Печорская правда
  • Виновник вчерашнего ДТП в Печорском районе задержан
    Фото: Печорская правда

Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП в Печорском районе. Дорожная авария произошла в деревне Подлесье 15 октября, сообщает газета «Печорская правда».

На 12-м километре автодороги «Граница Эстонии – Печоры – Изборск» водитель, управлявший ВАЗ-2110 в состоянии алкогольного опьянения, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Crafter. Произошло столкновение. Иномаркой, ехавшей по главной дороге, управлял псковский автоблогер Карен Минасян. Водитель автомобиля ВАЗ скрылся с места происшествия.

В настоящее время полицейские установили личность водителя «десятки». Им оказался 26-летний житель Печорского района. На данный момент он задержан. Материалы дела направлены в суд.

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