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Общество

В Псковской области перестанут пускать в автобус пассажиров без маски

Без маски в автобус не пустят. Фото ПАИ.

В Псковской области запретят перевозить пассажиров без масок с 17 октября. Об этом заявил 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Общественный транспорт является основным местом инфицирования людей новой коронавирусной инфекцией.

При этом, как отметил глава региона, значительное количество пассажиров существующие требования игнорирует. В связи с этим, он отметил, что необходимо усилить контроль над масочным режимом в общественном транспорте и призвал председателя комитета по транспорту Псковской области Бориса Елкина, довести до каждого работника общественного транспорта информацию о том, что автобус не должен перевозить тех, кто представляет угрозу для окружающих.

«Пусть вызывают полицию, составляют протокол, приостанавливают движение. Мы должны сформировать новую культуру поведения в общественном транспорте», - заявил губернатор.

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