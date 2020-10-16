Главы районов Псковской области будут отчитываться ежедневно об антиковидной работе

15:15, 16 октября 2020, ПАИ

Главы каждого муниципалитета Псковской области будут отчитываться ежедневно о контрольно-надзорной деятельности. Об этом заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что чаще всего профилактические рейды по борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществляются силами региональных органов исполнительной власти, Роспотребнадзора и полиции.

Между тем, напомнил губернатор, аналогичные полномочия есть у каждого муниципалитета, и это направление работы необходимо активизировать.

«Прошу внести в протокол поручение усилить контрольно-надзорную деятельность муниципальных органов власти, - призвал глава региона и отметил, что в еженедельном режиме каждый глава должен присылать отчёт о проведённой работе в администрацию региона. Отчеты Михаил Ведерников будет изучать лично.

«Коллеги, мы не должны допустить, чтобы ситуация стала критичной. Все доступные финансовые резервы были использованы весной и летом текущего года. Сейчас только совместными усилиями мы можем предотвратить возвращение жёстких ограничительных мер, сберечь жизнь и здоровье жителей Псковской области, сохранить экономику.

Ближайшие две недели будут непростыми, но вместе мы можем справиться со всеми вызовами», - подчеркнул глава региона.