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Общество

Коечный фонд в больницах Псковской области загружен на 80%

Фото ПАИ.

Об этом заявил 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил текущая динамика распространения заболевания оказывает существенное давление на коечный фонд – его загрузка уже сейчас составляет около 80%.

Псковский корпус областной инфекционной больницы заполнен фактически полностью, Великолукский – почти наполовину.

«Конечно, у нас есть значительный резерв оперативного развёртывания. При необходимости койкофонд всего за трое суток будет увеличен в два раза, - пояснил губернатор, добавив, что это будет означать, что практически полностью свернется плановая медицинская помощь, максимально мобилизуется система здравоохранения под решение одной-единственной задачи.

«Наша сверхзадача – это не выходить за рамки коечного фонда Псковской областной инфекционной больницы, сохранить очный режим обучения, а также не допустить возвращения дополнительных ограничений в сфере экономике, - подчеркнул Михаил Ведерников.

 

 

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