Более 60 млн рублей перевели жители Псковской области дистанционным мошенникам

16:48, 16 октября 2020, ПАИ

61 миллион рублей перевели жители Псковской области дистанционным мошенникам с начала года. Об этом заявил 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

«Ущерб огромен, на 1 октября он составлял 61 миллион рублей, из этой суммы мы смогли возместить только 8 миллионов», – отметил начальник УМВД.

По словам Алексея Овсянникова, дистанционные хищения денег с использованием мобильной связи и интернета регистрируются в Псковской области ежедневно. «Ежедневно мы регистрируем по 5-6 таких преступлений», – добавил он.

Ранее сообщалось, что общий суммарный ущерб от дистанционных хищений на территории Псковской области с начала года составлял более 50 миллионов рублей.