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Общество

Выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» открылась во Дворе Постникова

Фото: группа «Вконтакте» Псковского музея заповедника.

Выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» открылась во Дворе Постникова 16 октября, сообщается в группе «Псковский музей-заповедник» в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы отметили, что это совместный проект Государственного архива Псковской области и Ленинградского областного государственного архива в Выборге. В состав экспозиции включены документы об истории торговых отношений на Северо-Западе России в ХVIII – начале ХХ веков. Экспозиция состоит из материалов исторических документов, составленных на русском, немецком, финском, шведском, французском языках.

Выставка организована в рамках подписанного в 2019 году соглашения между архивными службами Псковской и Ленинградской областей. Поддержку в ее реализации оказали фонд «История Отечества» и Российское историческое общество.

Фото: группа «Вконтакте» Псковского музея заповедника.

Выставка начнёт работать 17 октября. Посетить её можно только приобретя единый билет по комплексу «Двор Постникова» (Мешок-I): полный – 350 рублей, льготный – 200 рублей, семейный – 600 рублей.

Единый билет включает в себя посещение трех выставок: «Три века Двора Постниковых», «Собор церковного искусства», «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России».

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