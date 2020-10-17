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Общество

Еще 87 человек заболели коронавирусом в Псковской области

6 437 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 87 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте. 

Выздоровело 4 355 пациента (за сутки – 21). Умерло 67 инфицированных человек. Всего специалисты провели 115 437 (за сутки – 935) теста на коронавирус.

«Как и по всей России количество зараженных растет, но крупной вспышки удается избежать. Наша общая задача - исключить весенний сценарий ввода жестких ограничений», – отметил Михаил Ведерников.

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