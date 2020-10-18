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Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей приложить максимум усилий в профилактике коронавируса

Фото Дарьи Хватковой.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём очередном видеообращении к жителям региона призвал псковичей приложить максимум усилий в профилактике коронавируса.

«Друзья, я обращаюсь к каждому жителю Псковской области. Мы вместе должны приложить максимум усилий, чтобы снизить динамику распространения заболевания. Обратите внимание на места наибольшего риска», - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что на протяжении месяца ежесуточное число заболевших постепенно и прогнозируемо увеличивается. «Мы сделали всё необходимое, чтобы не допустить взрывного роста и при этом сохранить полноценное функционирование всех сфер общественной жизни», – заверил он.

По словам Михаила Ведерникова, есть объективные факторы, которые способствуют распространению заболевания. Помимо очного обучения в школах и возвращения отпускников, это и погодные условия. «Как показывает статистика, с первыми двумя факторами мы успешно работаем. Остаётся третий, сезон респираторных заболеваний, и здесь нашей главной защитой является соблюдение всех правил противовирусной безопасности. Альтернатива – тотальный локдаун и введение режима обязательной самоизоляции», – отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что в Псковской области с начала борьбы с коронавирусом зафиксировано 35 очагов, из которых сейчас активны шесть: в Невельской межрайонной больнице, Псковском филиале Академии ФСИН, колледже искусств, заводе «Реостат», отделении Пенсионного фонда в Опочке и Себежском доме-интернате.

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