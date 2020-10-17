0
17:26
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
16:22
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
14:53
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
13:53
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
13:50
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
13:02
Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября
11:39
ФОТОФАКТ: Публикуем последствия вчерашней аварии в Новосокольническом районе
Еще новости
Общество

Тело погибшего рыбака извлечено из воды в Гдовском районе

Фото: газета «Гдовская заря».

Трагедия произошла 17 октября на озере Велино Самолвовской волости в Гдовском районе. Известно, что один из отдыхавших на берегу мужчин решил вернуться домой около часа ночи. Его машина сорвалась с обрыва в воду. 

Как рассказал корреспонденту «Гдовской зари» старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Антон Доброхотов, к 15 часам спасатели извлекли из воды тело погибшего мужчины. «На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавил он. 

Отдыхавших на берегу рыбаков было четверо. На данный момент известно, что все они приехали из Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
17 октября 2020
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
17 октября 2020
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
17 октября 2020
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
17 октября 2020
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
17 октября 2020
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября
17 октября 2020
Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября
ФОТОФАКТ: Публикуем последствия вчерашней аварии в Новосокольническом районе
17 октября 2020
ФОТОФАКТ: Публикуем последствия вчерашней аварии в Новосокольническом районе
Глава Пскова выразила соболезнования в связи со смертью археолога Анатолия Кирпичникова
17 октября 2020
Глава Пскова выразила соболезнования в связи со смертью археолога Анатолия Кирпичникова

Идет загрузка...