Тело погибшего рыбака извлечено из воды в Гдовском районе

15:15, 17 октября 2020, ПАИ

Трагедия произошла 17 октября на озере Велино Самолвовской волости в Гдовском районе. Известно, что один из отдыхавших на берегу мужчин решил вернуться домой около часа ночи. Его машина сорвалась с обрыва в воду.

Как рассказал корреспонденту «Гдовской зари» старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Антон Доброхотов, к 15 часам спасатели извлекли из воды тело погибшего мужчины. «На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавил он.

Отдыхавших на берегу рыбаков было четверо. На данный момент известно, что все они приехали из Пскова.