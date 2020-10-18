Псковские НКО привлекли в свои проекты беспрецедентные для региона деньги

11:04, 18 октября 2020, ПАИ

Псковские некоммерческие организации привлекли в свои проекты беспрецедентную для региона сумму в 100 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«В 2020 году по всем направлениям было привлечено более 100 миллионов рублей федеральных средств – беспрецедентная сумма для Псковской области», – отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, в 2019 году было всего 25 проектов на общую сумму 37 миллионов рублей.

Губернатор добавил, что сезон 2020 года закрыт, и сейчас общественники уже подают свои заявки на 2021 год. «Итоговый результат – наши НКО получили 81 миллион рублей на реализацию 41 проекта. Это замечательный рывок», – заметил глава региона.

Губернатор поблагодарил тех, кто направил свои усилия на решение острых, актуальных проблем жителей Псковской области, кто освоил новые для себя механизмы и привлёк существенные дополнительные средства в регион. А также добавил, что это доказательство того, что усердной работой действительно можно менять окружающий мир, делать жизнь в Псковской области комфортнее и лучше. «Желаю удачи общественникам в реализации своих идей, а каждому из вас – сил и уверенности для достижения собственных планов и целей», – заключил глава региона.