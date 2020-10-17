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Общество

Шесть машин оказались в кювете на Кубке России по ралли в Бежаницком районе

  • Кубок России по ралли 2020 года
    Фото: Из группы PSKOV RALLY в ВКонтакте
  • Кубок России по ралли 2020 года
    Фото: Из группы PSKOV RALLY в ВКонтакте
  • Кубок России по ралли 2020 года
    Фото: Из группы PSKOV RALLY в ВКонтакте
  • Кубок России по ралли 2020 года
    Фото: Из группы PSKOV RALLY в ВКонтакте
  • Кубок России по ралли 2020 года
    Фото: Из группы PSKOV RALLY в ВКонтакте

Шесть машин оказались в кювете на Кубке России по ралли «Пушкинские горы-2020»  в Бежаницком районе 17 октября. Об этом сообщили в пресс-центре гонки.

В кювет съехали одна за другой машина безопасности и пять машин участников финальной гонки по ралли, которая проходит сегодня в Бежаницком районе недалеко от деревни Кудеверь.

Ранее сообщалось, что финальный этап Кубка России по ралли 2020 года стартовал 16 октября в Новоржевском районе. В соревновании приняли участие 52 экипажа со всей страны. На Кубок России по ралли прибыли спортсмены из Комсомольска-на-Амуре, Перми, Челябинска, Чебоксаров, Екатеринбурга, Петрозаводска, Краснодара, Калининграда. Широко представлены центральные регионы России, классически много экипажей из Москвы и Санкт-Петербурга, участвует и один псковский экипаж.

Спортсмены  соревнуются в традиционных спортивных дисциплинах: «1400Н», «1600Н», «2000Н» и «Абсолютный». Машины в этих классах отличаются мощностью двигателей и приводом на разные оси.
 

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