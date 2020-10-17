В Пыталово открылся новый спортивный зал

22:39, 17 октября 2020, ПАИ



Фото: Газета "Наша жизнь"



Фото: Газета "Наша жизнь"



Фото: Газета "Наша жизнь"



Фото: Газета "Наша жизнь"



Фото: Газета "Наша жизнь"









17 октября, открылся новый спортивный зал в Пыталово на базе филиала Островского многопрофильного колледжа. Об этом сообщает пыталовская газета «Наша жизнь».



В рамках мероприятия прошел мастер-класс и открытая тренировка для спортсменов под руководством мастера спорта по ММА, чемпиона России по смешанному боевому единоборству ММА среди студентов, профессионального бойца Руслана Шамилова.

Это уже третий спортивный зал в Псковской области, открытый при поддержке региональной Федерации ММА. Предстоящее мероприятие состоится благодаря поддержке администрации Пыталовского района и администрации области. Также это совместный проект с региональной общественной организацией «Центр искусства, физкультуры и развития» (ПРОО «Цифра»).