Петербургский фотохудожник: Мой путь фотографа начался в Псковской области

13:28, 18 октября 2020, ПАИ

Петербургский фотохудожник-пейзажист Петр Косых в своем Instagram-аккаунте рассказал, что его путь как фотографа начался в Псковской области – на берегу реки Сороть.

«Сегодня я хотел рассказать о той самой съемке, после которой я понял, что именно я хочу снимать и как. Моя фотоистория началась как раз в этом месте», – отметил фотохудожник.

По словам Петра Косых, когда он только купил первую зеркальную камеру, то пытался фотографировать все подряд: людей, уличные сюжеты, архитектуру, природу.

«Баловался и макросъемкой. Но все не то – не было особого интереса. И, вот, путешествуя по Псковской области, в одно прекрасное утро я завёл будильник на пять утра и даже умудрился проснуться в столь ранний час. Прыгнув в машину, я отправился к берегам реки Сороть. Еще с дороги я увидел плотную туманную массу над ее поймой. В тот момент, потирая заспанные глаза, даже не сразу понял, что я вижу. Добравшись до видовых точек, я и вовсе растворился в окружающем пейзаже», – отметил фотограф.

Петр Косых заметил, что пейзаж на берегу реки Сороть был очень красивым.

«Туманная река разливалась на многие километры. Солнце красиво подсвечивало полупрозрачную пелену, под которой просматривались едва различимые силуэты рыбаков. В живописных заводях на фоне деревянной мельницы плескались лебеди. Но больше всего меня удивило насколько разительно отличался этот вид, от того что я видел тут же предыдущим днем. Свет, цвета, атмосфера – все другое. Место было не узнать. В тот момент я сделал далеко не лучшие свои кадры. Наверное, потому что не ожидал увидеть подобной красоты, да, и не умел особо фотогравировать, видеть и чувствовать. Но зато я понял, что хочу снимать, в какое время и насколько важно заранее подготовится к сьемке и изучить ракурсы. В этих краях впоследствии снимал ещё не раз и одну из своих любимых работ с мельницей на Сороти определил в Русский музей, но несколько кадров с той самой первой съёмки в этой подборке все-таки тоже присутствуют», – заключил Петр Косых и поделился с подписчиками фотографиями.

В июле этого года Петр Косых путешествовал по Псковской области и запечатлел на свой фотоаппарат виды Пушкинских Гор и Изборско-Мальской долины. Особенно поразил аудиторию его кадр с изборскими березками, тонущими в молочном тумане.