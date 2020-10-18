Псковским образовательным и спортивным организациям запретили оказывать детям услуги во время каникул

18:34, 18 октября 2020, ПАИ

В Псковской области всем образовательным и спортивным организациям запретили оказывать детям услуги в очной форме во время осенних каникул. Соответствующие изменения внесены в противокоронавирусный указ губернатора 18 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Согласно документу, во время осенних каникул запрещается оказывать детям образовательные услуги в очной форме. Запрет действует для всех образовательных организаций независимо от формы собственности, а также для индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют образовательную деятельность.

Кроме того, во время школьных каникул все организации физической культуры и спорта независимо от формы собственности приостановят очный тренировочный процесс для детей. Данный запрет не распространяется на профессиональных спортсменов, которые ведут подготовку к официальным спортивным мероприятиям.

В Пскове осенние каникулы будут проходить с 19 октября по 1 ноября.