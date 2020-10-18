Шахматные гостиные открылись в псковских «Точках роста»

20:49, 18 октября 2020, ПАИ

В Псковской области активно создаются «Точки роста», в помещении которых организуются шахматные гостиные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Руководитель Регионального центра шахматного образования и спорта, член Детско-юношеской комиссии Федерации шахмат России Александр Шпак и вице-президент Федерации шахмат Сергей Арефьев посетили ряд районных школ, где появились «Точки Роста».

Директора Моглинской и Тямшанской школ Владимир Дмитриев и Светлана Шестак рассказали об организации шахматного образования в рамках региональной программы «Школьного шахматного всеобуча», о проведении шахматных уроков, детских соревнований, о работе шахматных кружков.

Александр Шпак и Сергей Арефьев ознакомились с шахматным оборудованием «Точек роста», учебно-методической литературой и прочим, что необходимо для обучения школьников.

В завершении своей поездки руководители областной Федерации шахмат уточнили потребности школ в шахматном оборудовании и инвентаре, узнали о возможностях организации дистанционной работы по обучению шахматам. Обсудили на встрече и содержание курсов повышения квалификации для учителей «шахматного всеобуча», в том числе с помощью Интернета.

Александр Шпак и Сергей Арефьев посчитали наиболее важными темами активное вовлечении шахматных гостиных «Точек роста» в интеллектуальное развитие личности детей, а также проведение различных конкурсов и соревнований на базе «Точек роста».

В организации отметили, что по итогам поездки Федерацией шахмат Псковской области на конкурс Фонда президентских грантов представлен подготовленный вице-президентом ФШПО Сергеем Арефьевым проект, направленный на создание в районных центрах на базе «Точек роста» школьных шахматных клубов, оборудованных современной шахматной инфраструктурой.

Напомним, «Точки роста» открываются в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование». В школах региона уже функционирует 49 «Точек роста». К концу года планируется организовать их еще в 60 школах и 14 учреждениях специального образования региона. На оборудование каждого центра из бюджетов различного уровня было выделено порядка 1,2 млн рублей. Муниципалитеты за собственный счёт ремонтировали и оформляли помещения.

Ранее ПАИ сообщало об открытии в сельских школах Псковской области открылся центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».