Россиян предупреждают о новой форме интернет-мошенничества

23:18, 18 октября 2020, ПАИ

В Рунете появились кибермошенники, предлагающие пользователям Сети пройти платные опросы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Россиян приглашают заполнить анкету известного бренда. В качестве вознаграждения обещают десятки тысяч рублей или ценные призы. Затем выясняется, что прошедший опрос гражданин должен оплатить «комиссию» за приз в размере 100-300 рублей.

Добычей злоумышленников становятся не только деньги, но порой и данные банковской карты пользователей Сети.

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что за последнее время число сайтов с приглашениями участвовать в платных опросах выросло в два с половиной раза.

Ранее ПАИ сообщало, что жители Псковской области перевели дистанционным мошенникам 61 миллион рублей с начала года.