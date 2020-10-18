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Общество

Россиян предупреждают о новой форме интернет-мошенничества

Фото с сайта pixabay.com.

 

 

 

 

В Рунете появились кибермошенники, предлагающие пользователям Сети пройти платные опросы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Россиян приглашают заполнить анкету известного бренда.  В качестве вознаграждения обещают десятки тысяч рублей или ценные призы. Затем выясняется, что прошедший опрос гражданин должен оплатить «комиссию» за приз в размере 100-300 рублей.

Добычей злоумышленников становятся не только деньги, но порой и данные банковской карты пользователей Сети.

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что за последнее время число сайтов с приглашениями участвовать в платных опросах выросло в два с половиной раза.

Ранее ПАИ сообщало, что жители Псковской области перевели дистанционным мошенникам 61 миллион рублей с начала года.

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