0
23:48
За преданность профессии поблагодарил Михаил Ведерников работников пищевой промышленности
23:18
Россиян предупреждают о новой форме интернет-мошенничества
22:47
Минпросвещения РФ не планирует вводить жесткий карантин в школах
22:25
Эксперт: У 20% переболевших COVID-19 снижается количество антител
20:49
Шахматные гостиные открылись в псковских «Точках роста»
20:26
Псковичи выбрали «Народного участкового»
20:14
Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся в Острове
Еще новости
Общество

За преданность профессии поблагодарил Михаил Ведерников работников пищевой промышленности

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова.

 

Губернатор Псковской области поздравил работников и ветеранов пищевой промышленности с профессиональным праздником. Обращение глава региона опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что производство продуктов питания – это отрасль, от которой зависит благополучие каждого человека, развитие сельского хозяйства, экономики и процветание всей страны.

Губернатор подчеркнул, что в Псковской области представлено много местных марок, которыми заслуженно гордятся жители региона.

«Они получают всё большее признание даже за пределами региона. Уверен, что пищевая индустрия будет и дальше развиваться на благо нашей экономики и жителей Псковской области.
От всей души благодарю всех работников и ветеранов пищепрома за ежедневный труд, ответственность, за любовь, которую вы вкладываете в выпускаемую продукцию, и преданность профессии. Счастья, мира, благополучия и добра!», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

За преданность профессии поблагодарил Михаил Ведерников работников пищевой промышленности
18 октября 2020
За преданность профессии поблагодарил Михаил Ведерников работников пищевой промышленности
18 октября 2020
Россиян предупреждают о новой форме интернет-мошенничества
Минпросвещения РФ не планирует вводить жесткий карантин в школах
18 октября 2020
Минпросвещения РФ не планирует вводить жесткий карантин в школах
Эксперт: У 20% переболевших COVID-19 снижается количество антител
18 октября 2020
Эксперт: У 20% переболевших COVID-19 снижается количество антител
Шахматные гостиные открылись в псковских «Точках роста»
18 октября 2020
Шахматные гостиные открылись в псковских «Точках роста»
Псковичи выбрали «Народного участкового»
18 октября 2020
Псковичи выбрали «Народного участкового»
Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся в Острове
18 октября 2020
Социальный центр «Остров добрых сердец» открылся в Острове
Пассажира без маски задержали сегодня в Пскове
18 октября 2020
Пассажира без маски задержали сегодня в Пскове

Идет загрузка...