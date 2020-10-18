За преданность профессии поблагодарил Михаил Ведерников работников пищевой промышленности

За преданность профессии поблагодарил Михаил Ведерников работников пищевой промышленности
Губернатор Псковской области поздравил работников и ветеранов пищевой промышленности с профессиональным праздником. Обращение глава региона опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Михаил Ведерников отметил, что производство продуктов питания – это отрасль, от которой зависит благополучие каждого человека, развитие сельского хозяйства, экономики и процветание всей страны.
Губернатор подчеркнул, что в Псковской области представлено много местных марок, которыми заслуженно гордятся жители региона.
«Они получают всё большее признание даже за пределами региона. Уверен, что пищевая индустрия будет и дальше развиваться на благо нашей экономики и жителей Псковской области.
От всей души благодарю всех работников и ветеранов пищепрома за ежедневный труд, ответственность, за любовь, которую вы вкладываете в выпускаемую продукцию, и преданность профессии. Счастья, мира, благополучия и добра!», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.