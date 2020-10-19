98 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

06:55, 19 октября 2020, ПАИ

6 622 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 98 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте.

Выздоровело 4 367 пациента (за сутки – 0). Умерло 67 инфицированных человек. Всего специалисты провели 116 707 (за сутки – 597) тестов на коронавирус.

Михаил Ведерников отметил, что в Плюсском психоневрологическом интернате выявлен новый очаг. COVID-19 обнаружили у одной из медицинских сестер. После сдачи анализов всех сотрудников и постояльцев выявили еще 42 случая.

«Друзья, этой ситуации должно быть достаточно, чтобы понять, насколько коварен коронавирус и как быстро и незаметно распространяется. Настоятельно прошу соблюдать все предписания и нормы Роспотребнадзора», – заключил глава региона.