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Общество

98 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

6 622 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 98 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте. 

Выздоровело 4 367 пациента (за сутки – 0). Умерло 67 инфицированных человек. Всего специалисты провели 116 707 (за сутки – 597) тестов на коронавирус.

Михаил Ведерников отметил, что в Плюсском психоневрологическом интернате выявлен новый очаг.  COVID-19 обнаружили у одной из медицинских сестер.  После сдачи анализов всех сотрудников и постояльцев выявили еще 42 случая.

«Друзья, этой ситуации должно быть достаточно, чтобы понять, насколько коварен коронавирус и как быстро и незаметно распространяется. Настоятельно прошу соблюдать все предписания и нормы Роспотребнадзора», – заключил глава региона.

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