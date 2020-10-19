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Общество

За сутки коронавирусом в России заразились более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране COVID-19 заболели 15 982 человека. За последние сутки умерло 179 человек, за весь период — 24 366. За все время распространения инфекции выздоровело 1 075 904 человека. 

В Псковской области коронавирусом заразились 6 622 человека.

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