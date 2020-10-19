За сутки коронавирусом в России заразились более 15 тысяч человек

10:50, 19 октября 2020, ПАИ

Более 15 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране COVID-19 заболели 15 982 человека. За последние сутки умерло 179 человек, за весь период — 24 366. За все время распространения инфекции выздоровело 1 075 904 человека.

В Псковской области коронавирусом заразились 6 622 человека.