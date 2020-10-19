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Общество

Снижение уровня антител после коронавируса не означает исчезновение иммунитета — эксперт

Эксперт подтвердил, что снижение уровня антител после коронавируса не означает исчезновение иммунитета. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, сообщили в Роспотребнадзоре.

Снижение уровня антител после перенесенной коронавирусной инфекции не говорит о том, что иммунитет к ней исчезает. В организме формируются клетки, которые обеспечивают иммунную защиту при повторном заболевании.

В этом случае уже переболевшие коронавирусом пациенты, которые находились на стационарном лечении, не заболеют повторно. При бессимптомном течении болезни также наблюдается выработка антител, но они носят нестойкий характер.

Более 15 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки.

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