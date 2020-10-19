Дежурные классы работают в Пскове во время каникул

12:12, 19 октября 2020, ПАИ

Во время школьных каникул в Пскове работают 20 дежурных классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении образования администрации Пскова.

В 15 школах организована работа 20 дежурных классов для детей из начальных классов. Они будут функционировать во время осенних каникул.

Каждый ребенок получит полноценное горячее питание.

С 19 октября школьники отправились на досрочные осенние каникулы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал детям проводить время дома.