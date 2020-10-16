Дети должны максимально провести каникулы дома — Михаил Ведерников

15:13, 16 октября 2020, ПАИ

Дети в Пскове должны провести школьные каникулы дома, или хотя бы около дома, не посещая общественные пространства. Призвал 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С понедельника, 19 октября, образовательные учреждения Пскова, в том числе организации дополнительного образования, уходят на осенние каникулы. Каникулы продлятся вместо одной недели две.

Это максимальный инкубационный период коронавируса, а потому этого времени будет достаточно, чтобы эпидемиологическая ситуация выровнялась.

«Учитывая высокую социальную мобильность школьников, нужно сделать шаг на упреждение потенциальных рисков, - подчеркнул глава региона, отметив, что для этого на оперштабе нужно проработать решения, которые помогут снизить динамику распространения заболевания, и, соответственно, избежать любых радикальных мер.

В качестве упреждающих мер губернатор предложил на период осенних каникул в городе приостановить действие ученического проездного, а также вернуть запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения родителей.

«Это минимальный набор мер, которые позволят избежать введения дистанционного режима обучения в ноябре», - сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 37 классов в псковской области перешли на дистанционное обучение.