Из-за коронавируса могут отменить досрочный этап ЕГЭ в 2021 году

14:46, 19 октября 2020, ПАИ

Досрочный этап ЕГЭ в 2021 году могут отменить из-за коронавируса. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Анзор Музаев, пишет Интерфакс.

«Мы надеемся, что больше никаких волн не будет, связанных с коронавирусом, и мы сможем провести досрочный этап в том числе», - отметил Музаев.

В случае если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, досрочный этап единого государственного экзамена отменят. При этом в проекте расписания следующего года присутствует досрочный этап.

В этом году досрочный этап ЕГЭ был перенесен из-за угрозы распространения COVID-19. По данным за 19 октября, в России за сутки коронавирусом заболели более 15 тысяч человек.