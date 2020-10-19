Псковская область занимает пятое место среди регионов СЗФО по количеству зараженных COVID-19

15:32, 19 октября 2020, ПАИ

По количеству зараженных коронавирусом Псковская область занимает пятое место среди регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во время заседания городской комиссии по ГО и ЧС представитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области рассказала, что регион занимает пятое место в СЗФО по числу зараженных. При этом около трети от общего количество зараженных - псковичи. Половина из них заражается в семье и быту.

«К сожалению, рост заболеваемости продолжается. 16 октября в Пскове выявлено 25 заболевших, 17 октября - 37, 18 числа - 28. Мы пока не дошли до июньского пика заболеваемости, но рост нас настораживает», - подчеркнула представитель ведомства и рекомендовала соблюдать все меры защиты от коронавирусной инфекции — носить маски, чаще мыть руки, проводить термометрию во всех муниципальных учреждениях.

По итогам доклада представителя Роспотребнадзора глава администрации Пскова Александр Братчиков дал ряд поручений.

Для бесперебойного образовательного процесса в Пскове будет создан резерв учителей.