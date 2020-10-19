50% заболевших COVID-19 жителей Псковской области заразились в семьях
Половина заболевших COVID-19 жителей Псковской области заразились в семьях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Представитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области во время заседания городской комиссии по ГО и ЧС отметила, что половина из имеющихся зараженных заболели в семье и быту. При этом около трети от общего количества зараженных — жители Пскова.
Согласно последним данным, в Псковской области коронавирусом заболели 6 622 человека.