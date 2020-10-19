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Общество

Михаил Ведерников занял 15-е место в рейтинге активности глав субъектов России в Instagram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 15-е место в рейтинге активности глав субъектов России в Instagram, сообщили Псковскому агентству информации в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

За неделю с 12 по 18 октября Михаил Ведерников разместил в своем аккаунте 20 постов и 10 «историй». Индекс активности губернатора равняется 25.

Лидирует в рейтинге губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который разместил 30 постов и 142 «истории». Второе место заняла губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра Наталья Комарова – 10 постов, 131 материал в «историях» и три «прямых эфира». На третьей позиции – губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в аккаунте которого было опубликовано восемь постов и 113 материалов в «историях».

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