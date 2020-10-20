Эксперты рассказали, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

08:52, 20 октября 2020, ПАИ

Эксперты спрогнозировали даты снижения уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказали специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова, пишет РИА Новости.

На основе анализа инфицированных коронавирусом в России удалось сделать прогноз развития ситуации — снижение темпов прироста случаев COVID-19 ожидается в начале ноября текущего года, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.

По данным за 19 октября, в России выявлено 15 982 случая коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 1,415 млн человек.