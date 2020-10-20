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Общество

Соблюдение масочного режима в автобусах проверили в Великих Луках

Фото: газета «Великолукская Правда. Новости».

Рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте прошел в Великих Луках 20 октября, пишет газета «Великолукская Правда Новости».

По словам одного из участников рейда – консультанта комитета экономики администрации города Романа Корнышева, мониторинг проводится согласно утвержденному графику через день с участием двух групп.

«Сегодня мы проверяем наличие масок у пассажиров на остановке возле драмтеатра. В целом, работаем по всему городу и стараемся охватывать остановочные пункты, по которым проходят основные маршруты, в том числе пригородные», - сказал Роман Корнышев.

Фото: газета «Великолукская Правда. Новости».

В газете отметили, что великолучане в основном с пониманием относятся к выполнению необходимых правил. На пассажиров без масок полицейские составляют протоколы об административном правонарушении. «Проверка соблюдения ограничительных мер на общественном транспорте в дальнейшем продолжится и усилится», – говорится в сообщении.

С 17 октября жителям Псковской области запрещено ездить в общественном транспорте без масок. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Михаила Ведерникова. По словам главы региона, общественный транспорт является основным местом инфицирования людей новой коронавирусной инфекцией.

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