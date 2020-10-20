Экспонаты для музея часов собирают в Плюссе

17:52, 20 октября 2020, ПАИ

Сбор экспонатов для оформления музея часов имени Павла Буре проходит в Плюссе. Местные жители активно включились в этот процесс, пишет газета «Плюсский край».

Супруги Любовь и Михаил Ребо принесли вышедшие из строя часы, которые раньше размещали у себя дома. В прошлом году, когда сотрудники районной библиотеки организовывали выставку «Время в кармане», Любовь и Михаил уже делились своей коллекцией. В этом году решили продолжить свои начинания, отмечают в газете.

Музей часов создадут в Плюссе в рамках туристического маршрута «Следуя инженерно-техническим идеям». Сбор экспонатов для оформления учреждения объявила администрация Плюсского района совместно с центральной районной библиотекой.

Принять участие в формировании экспозиции будущего музея может любой желающий. Для получения более подробной информации можно обращаться к сотрудникам библиотеки.