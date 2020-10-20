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Вирусолог призывает ввести нерабочие дни для остановки COVID-19

Фото: pixabay

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев призывает ввести нерабочие дни, чтобы остановить рост случаев заражения коронавирусом, так как другого выхода он не видит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что невозможно, конечно, нужно вводить», - заявил Зуев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли сегодня остановить рост заболеваемости, не вводя  повторно рабочие недели.

Ранее сообщалось, что в России вводить нерабочие недели больше не планируют.

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