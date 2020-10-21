Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса

09:40, 21 октября 2020, ПАИ

По состоянию на 21 октября в мире зарегистрировано 41 050 369 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 1 129 741 человек. Количество выздоровевших – 30 632 287.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 8 520 307. В этой стране от коронавируса умерло 226 149 человек, выздоровело – 5 545 619.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 431 635 человек, 1 085 608 – выздоровело, 24 635 – умерло. В Псковской области выявлено 6 805 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 4 393 пациента, умерло – 67.