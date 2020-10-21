0
09:40
Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
07:26
Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок
00:25
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области
00:03
Открытые окна и кондиционеры уменьшат риск заражения коронавирусом на 40%
23:46
В России для бедных хотят отменить плату за ЖКУ
23:16
Безработица в России сократилась на 0,1%
22:52
Почти 10 лет подряд Apple становится самым дорогим брендом
Еще новости
Общество

Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на 21 октября в мире зарегистрировано 41 050 369 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 1 129 741 человек. Количество выздоровевших – 30 632 287.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 8 520 307. В этой стране от коронавируса умерло 226 149 человек, выздоровело – 5 545 619.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 431 635 человек, 1 085 608 – выздоровело, 24 635 – умерло. В Псковской области выявлено 6 805 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 4 393 пациента, умерло – 67.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 320 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом У коллеги коронавирус — инструкция для взрослых Названы самые популярные способы обмана россиян во время пандемии Соблюдение масочного режима в автобусах проверили в Великих Луках Более 16 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки 24 теста на коронавирус в сутки делают в новой инфекционной больнице в Великих Луках «Экопром» призывает псковичей отдавать предпочтение дистанционным сервисам Эксперты рассказали, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
21 октября 2020
Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок
21 октября 2020
Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области
21 октября 2020
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Открытые окна и кондиционеры уменьшат риск заражения коронавирусом на 40%
21 октября 2020
Открытые окна и кондиционеры уменьшат риск заражения коронавирусом на 40%
В России для бедных хотят отменить плату за ЖКУ
20 октября 2020
В России для бедных хотят отменить плату за ЖКУ
Безработица в России сократилась на 0,1%
20 октября 2020
Безработица в России сократилась на 0,1%
Почти 10 лет подряд Apple становится самым дорогим брендом
20 октября 2020
Почти 10 лет подряд Apple становится самым дорогим брендом
С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области
20 октября 2020
С 2020 года более 190 соцобъектов обеспечили интернетом в Псковской области

Идет загрузка...