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Общество

Несовершеннолетнюю студентку не пустили в магазин за продуктами

Фото Дарьи Хватковой.

Псковскую 16-летнюю студентку медицинского колледжа не пропустили в «Магнит Семейный» на улице Труда в Пскове. Об этом отец девушки написал на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Вы можете мне объяснить, почему мою дочь, студентку медицинского колледжа, которой 16 лет, не пускают в семейный магнит? Ссылаясь на ваш указ. Как нам быть? Если она живет в Пскове, а мы в области», - отметил мужчина.

В соответствии с Указом губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ владельцы торгово-развлекательных центров обязаны не допускать несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в торгово-развлекательные центры. Несовершеннолетним запрещено без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, посещать торгово-развлекательные центры.

Псковское агентство информации обратилось в торговую сеть за разъяснением. Там пояснили, что магазин относится к торговому комплексу и находится на первом этаже. «На этом основании и в соответствии с указом губернатора «Магнит» относится к торговым-развлекательным центрам», -  отметила сотрудница магазина. Она также  принесла извинения  девушке и ее родителям за предоставленные неудобства. 

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом  отметил, что в указе «имелись в виду развлекательные торговые центры, а «Магнит» - это обычный магазин», – добавил он.

Ограничения на посещение торговых центров несовершеннолетними людьми без сопровождения взрослых были введены в Пскове с 17 октября на период каникул, которые начались у школьников на две недели раньше - с 19 октября. Также в областном центре  отменили на две недели льготы на проезд в общественном транспорте. Областные власти расчитывают,  что таким образом сумеют удержать учеников школ дома.

При этом отметим, что в Пскове работают колледжи среднего специального и профессионального  образования, в которых обучаются несовершеннолетние студенты, включая студентов из различных районов области и иногородних. Студентами вузов также становятся иногородние несовершеннолетние.  

«Подруга дочери учится в колледже, она живет в общежитии, у студентов нет каникул. Родители девочки живут в районе, родственников в Пскове нет. Она полностью самостоятельная, хотя и несовершеннолетняя.  Получается, что  в торговый центр за шапкой  или обувью она без взрослого не может попасть, могут не пустить, - прокомментировала  ситуацию читательница - мама студентки псковского колледжа. 

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