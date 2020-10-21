Несовершеннолетнюю студентку не пустили в магазин за продуктами

18:23, 21 октября 2020, ПАИ

Псковскую 16-летнюю студентку медицинского колледжа не пропустили в «Магнит Семейный» на улице Труда в Пскове. Об этом отец девушки написал на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Вы можете мне объяснить, почему мою дочь, студентку медицинского колледжа, которой 16 лет, не пускают в семейный магнит? Ссылаясь на ваш указ. Как нам быть? Если она живет в Пскове, а мы в области», - отметил мужчина.

В соответствии с Указом губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ владельцы торгово-развлекательных центров обязаны не допускать несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в торгово-развлекательные центры. Несовершеннолетним запрещено без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, посещать торгово-развлекательные центры.

Псковское агентство информации обратилось в торговую сеть за разъяснением. Там пояснили, что магазин относится к торговому комплексу и находится на первом этаже. «На этом основании и в соответствии с указом губернатора «Магнит» относится к торговым-развлекательным центрам», - отметила сотрудница магазина. Она также принесла извинения девушке и ее родителям за предоставленные неудобства.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом отметил, что в указе «имелись в виду развлекательные торговые центры, а «Магнит» - это обычный магазин», – добавил он.

Ограничения на посещение торговых центров несовершеннолетними людьми без сопровождения взрослых были введены в Пскове с 17 октября на период каникул, которые начались у школьников на две недели раньше - с 19 октября. Также в областном центре отменили на две недели льготы на проезд в общественном транспорте. Областные власти расчитывают, что таким образом сумеют удержать учеников школ дома.

При этом отметим, что в Пскове работают колледжи среднего специального и профессионального образования, в которых обучаются несовершеннолетние студенты, включая студентов из различных районов области и иногородних. Студентами вузов также становятся иногородние несовершеннолетние.

«Подруга дочери учится в колледже, она живет в общежитии, у студентов нет каникул. Родители девочки живут в районе, родственников в Пскове нет. Она полностью самостоятельная, хотя и несовершеннолетняя. Получается, что в торговый центр за шапкой или обувью она без взрослого не может попасть, могут не пустить, - прокомментировала ситуацию читательница - мама студентки псковского колледжа.