Псковским детям снова запретят посещать торговые центры самостоятельно

21:09, 15 октября 2020, ПАИ

В Псковской области несовершеннолетним снова запретят посещать торговые центры самостоятельно. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24».

«Будут введены ограничения на посещения торговых центров несовершеннолетними людьми без сопровождения взрослых и отменены на две недели льготы на проезд в общественном транспорте. Мы рассчитываем, что таким образом мы сумеем удержать учеников дома», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что в Псковской области на дистанционное обучение перевели 37 классов (из них 28 - в Пскове), а с 19 октября ученики всех школ Пскова отправятся на досрочные каникулы.

Запрет на посещение несовершеннолетними жителями и гостями региона торгово-развлекательных центров на территории Псковской области без сопровождения родителей или лиц, их замещающих был снят с 19 сентября.