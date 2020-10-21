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Общество

Елена Бибикова о продлении выплат на детей без подачи заявлений: Это необходимая мера

21 октября сенаторы одобрили продление беззаявительного порядка начисления ежемесячных выплат, связанных с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, до 1 марта 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщила сенатор от Псковской области Елена Бибикова по окончании пленарного заседания Совета Федерации.

Верхняя палата российского парламента поддержала изменения в ст. 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка». Согласно этим изменениям до 1 марта 2021 года приостановлено действие ч. 3 ст. 2 и ст. 5 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

«Указанные выплаты будут осуществляться без подачи документов. Это необходимая и здоровьесберегающая мера в нынешней непростой эпидемиологической ситуации, принятая для удобства граждан. Сокращение контактов значительно снижает риски распространения новой коронавирусной инфекции и сохраняет здоровье людей», - заключила Елена Бибикова.

Как подчеркнула Елена Бибикова, до 1 марта следующего года гражданам для продления на новый срок выплат, связанных с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, не нужно подавать заявление и подтверждающие документы. Также не требуется извещать органы социальной защиты населения и территориальные органы Пенсионного фонда об изменении места жительства или фактического проживания.

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