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Общество

Псковские медработники начнут вакцинироваться от коронавируса с завтрашнего дня

Псковские медицинские работники начнут вакцинироваться от коронавируса с завтрашнего дня. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Вакцинацию будут проводить не только для работающих с коронавирусными больными, но и для всех сотрудников, кто захочет привиться. В сообщении отметили, что медработники уже прошли все необходимые виды обследования.

Ранее в Instagram новой инфекционной больницы в Пскове главный врач медучреждения Анастасия Повторейко отметила, что многие сотрудники учреждения изъявили желание делать вакцинацию от COVID-19.

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