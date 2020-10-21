Псковские медработники начнут вакцинироваться от коронавируса с завтрашнего дня

17:49, 21 октября 2020, ПАИ

Псковские медицинские работники начнут вакцинироваться от коронавируса с завтрашнего дня. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Вакцинацию будут проводить не только для работающих с коронавирусными больными, но и для всех сотрудников, кто захочет привиться. В сообщении отметили, что медработники уже прошли все необходимые виды обследования.

Ранее в Instagram новой инфекционной больницы в Пскове главный врач медучреждения Анастасия Повторейко отметила, что многие сотрудники учреждения изъявили желание делать вакцинацию от COVID-19.