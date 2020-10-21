Жилой дом сгорел в Острове

10:04, 22 октября 2020, ПАИ

В Острове сгорел жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Острове на улице Первомайская сгорел жилой дом. Предположительной причиной пожара стала неисправность печи.

В Дедовичах на улице Энергетиков в бане огнем повреждена стена. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. В Порховском районе в деревне Береза в дачном доме огнем повреждено потолочное перекрытие, закопчена комната и кухня. Причиной пожара стала неисправность печи.

В Псковском районе в гаражах сгорели три автомобиля и мотоцикл.