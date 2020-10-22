Псковичи ежедневно жалуются губернатору на задержку с тестами на коронавирус

11:07, 22 октября 2020, ПАИ

Псковичи ежедневно жалуются губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на задержку с тестами на коронавирус. Об этом глава региона сообщил на совещании с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Практически в ежедневном режиме мне приходят жалобы на задержку лабораторных исследований, - заявил губернатор. - Понятно, что растущая динамика распространения заболевания напрямую сказывается на скорости тестирования. Но люди говорят и о таких случаях, когда задержка составляет до двух недель, из-за чего запаздывает постановка точного диагноза и назначение корректного плана лечения. Я хорошо понимаю, что наши лаборатории уже полгода практически без перерыва работают круглыми сутками, и из существующих мощностей выжимается максимум возможного. Тем не менее у нас все еще остаются окна для потенциального роста. Прежде всего, это касается донастройки ПЦР-лаборатории в великолукском корпусе инфекционной больницы, а также помощи соседних регионов».

Михаил Ведерников также предложил до минимума сократить тестирование населения без каких-либо признаков ОРВИ. «Такие тесты в подавляющем большинстве случаев малоинформативны, во-вторых, в приоритете должны быть уже очевидно заболевшие люди. Ситуация непростая, но большинство вызовов нам уже хорошо знакомы. Давайте вместе сделаем все необходимое, чтобы система здравоохранения уверенно справилась со всеми поставленными задачами», - подытожил губернатор.