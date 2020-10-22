Ведерников: Здравоохранение не может целый год заниматься только коронавирусом

11:06, 22 октября 2020, ПАИ

Здравоохранение Псковской области не может на протяжении целого года заниматься единственной проблемой, заявил губернатор Михаил Ведерников, имея в виду коронавирус. Об этом с совещания с медиками 22 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Необходимо заново перенастроить маршрутизацию пациентов для оказания плановой медицинской помощи. Эта задача имеет первостепенное значение», - подчеркнул глава региона и поручил председателю комитета по здравоохранению Марине Гаращенко во взаимодействии с главными врачами областных медицинских организаций проработать предложения по маршрутизации и со следующей недели запустить работу по новой схеме.

Губернатор также поручил обеспечить освещение этой работы в СМИ, «чтобы все жители понимали, где и на какую помощь они могут рассчитывать».